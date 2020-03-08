شاهد.. محمد رمضان يفوز بجائزة “The King of Arab Men Fashion”!

كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 02:59 صباحاً - أضاف الفنان المصري محمد رمضان لقبا جديدا الى سلسلة الالقاب التي يحملها بعد فوزه بجائزة “The King of Arab Men Fashion”. وقد تسلم محمد رمضان الجائزة مساء امس السبت ضمن فعاليات مهرجان “إنترناشيونال فاشون أورد” الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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