فيفي عبده لكارهيها: “جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي”

كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 02:59 صباحاً - وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده رسالة جديدة الى كارهيها وذلك عبر حسابها على انستغرام. ونشرت فيفي عبده صورة قديمة لها مكتوب عليها “أنا لا اصلح للمعاناة.. أنا جايه على الدنيا اتدلع” وعلقت كاتبة: “الناس اللي بتكرهني جبتني ارض ارض ابعدو عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا????????”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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