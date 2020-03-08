شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاله بالأبيض لنانسي عجرم في نهائي برنامج The Voice.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على نشر صورة جديدة ليه عبر حسابها الشخصي بانسجرام، من الحلقة النهائية من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز" The Voice Kids 2020، التي تشارك ضمن لجنه تحكيمه بصحبه النجم محمد حماقي والفنان عاصى الحلاني، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً باللون الأبيض مرصع ببعض المشغولات باللون الأزرق.

وعلى سياق آخر، تحل الفنانة نانسى عجرم ضيفة شرف مسلسل "نساء من دهب" لنبيلة عبيد ونادية الجندى، والمقرر عرضه فى رمضان 2020، وتدخل فيه نانسى عجرم مجال التمثيل للمرة الأولى، كما ستقدم أغنية المسلسل، وهى من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم وستشاركها بطلات العمل فى الغناء.

ووصل للمنافسات النهائية من البرنامج المعروض على إحدى القنوات الفضائية العربية، من المتسابقين المصريين كل من ياسمين أسامة رقم 11، ويوسف حسن رقم 21، وذلك بعد تألقهما بجانب زملائهما المتأهلين أيضًا خلال الحلقة التاسعة من البرنامج (المواجهة الأخيرة) بين المتسابقين للانتقال للعرض المباشر النهائى من البرنامج فى موسمه الثالث.

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وفى الحلقة التاسعة من برنامج "ذا فويس كيدز"، المواجهة الأخيرة، اختار الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، من فريقه، المتسابقة آمنة دمق، التى قدمت أغنية "افرح يا قلبى" لكوكب الشرق أم كلثوم، لتكون أول المؤهلين للحلقة النهائية من البرنامج، كما اختار المتسابق محمد إبراهيم، للتأهل للحلقة النهائية بعد أدائه لأغنية "يا مسافر وحد"، للموسيقار محمد عبد الوهاب.

ومن فريق نانسى عجرم، حيث اختارت نانسى، للتأهل للمرحلة النهائية من فريقها، محمد إسلام رميح، الذى قدم موال "لوكان قلبى معى"، والمتسابق يوسف حسن، والذى أدى أغنية "يا حلو ناديلى"، للفنان كارم محمود.

أما فريق محمد حماقى، فقد تأهل منه لنهائيات البرنامج، المتسابقة ياسمين أسامة، بعد أدائها أغنية "الحب جميل"، للفنانة الراحلة ليلى مراد، والمتسابق محمد واكضيض، الذى قدم أغنية "الهوى سلطان"، لجورج وسوف، لينتقل أيضًا إلى العروض المباشرة والنهائية من البرنامج.