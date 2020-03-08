شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "ونحب تانى لية" لياسمين عبد العزيز ينتهى من كتابة نصف حلقات المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم المؤلف عمرو محمود ياسين نصف حلقات مسلسل ياسمين عبد العزيز، "ونحب تانى لية" لشركة سينرجى، ويواصل عمرو في كتابة حلقات النصف الثانى من المسلسل، حيث أن ياسمين عبدالعزيز تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، ويواصل ابطال المسلسل التصوير فى الديكورات الخاصة بالعمل.





واختارت ياسمين عبد العزيز المؤلف عمرو محمود ياسين، لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثيرمن قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

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مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، .

يشار إلى أن عمرو محمود ياسين قدم مسلسل "نصيبى وقسمتك" باجزائه الثلاثة، التى تناول فيهم العديد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة، والتى لاقت نجاحاً كبيراً مع الجمهور الذى تفاعل مع حلقات الثلاثة أجزاء من العمل رغم أن جزء له طبيعة خاصة فى موضوعاته، إلا أنه يناقشها بطريقة بسيطة ويختار القصص التى تكون محل اهتمام المشاهد.



