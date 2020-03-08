شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية: شوية برد وعدوا الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة التونسية لطيفة، جمهورها، بعد إصابتها بدور برد الفترة الماضية، وقالت: "أشكركم برشا على سؤالكم، شوية برد وعدوا الحمد لله".

وقالت لطيفة في فيديو نشرته عبر حسابه الرسمي بتويتر: "حبايبى ربنا يخليكم ليا، نشكر برشا كل اللي سألوا عليا، أنا خير يا رب ولك الحمد شوية برد وعدوا، الحمد لله بس لازم أقولكم على شوية حاجات عملتها، التعقيم، والواحد يعزل نفسه عن اللى في البيت عنده لمدة 5 أيام، 6 أيام، وأنا زى الفل، أشكركم برشا على سؤالكم".

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لطيفة التونسية



لطيفة

وفى سياق مختلف، أعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن حزنها الشديد للعملية الإرهابية فى منطقة السفارة الأمريكية بمدينة رادس، حيث قيام إرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية، وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص لرجال الأمن الذين كانوا متواجدين مكان الانفجار.

الفنانة لطيفة نشرت صور لعلم دولة تونس، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "لا للإرهاب! رحم الله شهيد الأمن وربنا يشفي المصابين تونس".