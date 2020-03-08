شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر دينكليدج يجتمع مع ميل جيبسون وجايسون موموا.. والجمهور "صورة عظيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي بيتر دينكليدج، على نشر صور جديدة له عبر حسابه الشخصي بانستجرام، تجمع مع الممثل العالمي ميل جيبسون والممثل العالمي جايسون موموا، والتي سرعان ما حصلت على عشرات الالاف من اعجابات جمهوره خلال دقائق قليلة.

وتلقي دينكليدج الكثير من التعليقات التي أشادت بالصورة التي جمعت ثلاثة من الممثلين الكبار في هوليوود، وانتشرت الكثير من الأسئلة حول اذا كان هناك عمل سينمائي سيجمعهم سوياً فيما بعد.

وعلى سياق أخر، نجح دينكليدج، صاحب شخصية تيريون لانيستر في مسلسل Game of thrones الشهير، في حصد جائزة SAG Awards، التي تعد الأولى له في مشواره الفني، بعد ترشحه لست مرات سابقاً وفشله في اقتناصها.

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ويخوض موموا بطولة فيلم جديد بعنوان Sweet Girl مع النجمة الامريكية ماريسا تومي، والذي ستقوم بأنتاجه الشبكة الامريكية نتفليكس، وسيقوم المصور السينمائي برايان أندرو ميندوزا، بالإخراج لأول مرة، والذي سيدور حول موموا الذى يلعب دور زوج مدمر يتعهد بإيجاد الأشخاص المسؤولين عن قتل زوجته مع حماية، ابنته، ستلعب تومي سيناتورًا أمريكيًا.

يذكر أن الممثل العالمى جايسون موموا كان قد عرض له مسلسل See، الذى حصل على تقييمات مرتفعة، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.