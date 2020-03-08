شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده: "أنا لا أصلح للمعاناة.. أنا جايه على الدنيا أتدلع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، رسالة لكل كارهيها، ونشر صورة لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وكتبت عليها " انا لا أصلح للمعاناة انا جايه على الدنيا أتدلع، الناس اللي بتكرهني جبتني ارض ارض ابعدوا عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا????????".

وسرعان ما حصدت عبده على عدد كبير من التعليقات، كان ابرزهم الفنانة اللبنانية مايا دياب التي كتبت "اتدللعى يا كيداهم"، وتعليق أخر من المطربة لطيفة كتبت فيه "أيوة بقي ماشاء الله خمسة وخميسة قمر، طبعا تدلعى ودى أقل حاجة اسكوزمى".



فيفي عبده

وظهرت فيفي منذ أيام، في عيد ميلاد الفنانة عبير صبري داخل احدى المطاعم الشهيرة وهي تؤدي رقص رومانسية مع الفنان صلاح عبد الله.

وحرصت عبده، على توجيه رسالة للزعيم عادل إمام، منذ أيام، بعد انتشار شائعة بتدهور حالته الصحية ونقله إلى إحدي المستشفيات، ونشرت صورة لأحدى تصريحاته الخاصة لجريدة ”الخليج 365” عبر حسابها بانستجرام، وكتبت "يا زعيم أنا بحبك ربنا يديلك الصحة والعافية ويخليك لينا ويخليك لجمهورك وتسعدنا دايماً ❤️❤️❤️❤️❤️".