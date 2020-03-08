شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات عالية للموسم الثالث من مسلسل Westworld قبل عرضه رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت بعض التقارير الأجنبية، التقييمات المرتفعة التي حصل عليها الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي الشهير Westworld، من قبل بعض النقاد، بعض مشاهدتهم لأول أربعة حلقات من المسلسل، قبل عرضه رسمياً يوم 15 مارس الجاري عبر شبكة قنوات HBO الامريكية.

وكشفت الشبكة الأمريكية منتصف الشهر الماضى، عن التريلر الرسمي للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمي Westworld، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.

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وتعرض المسلسل الشهير لتأجيل عدة مرات بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر عام 2018.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

تدور سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.