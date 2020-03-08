شكرا لقرائتكم خبر عن يوم واحد يفصل فيلم "الموقف" عن الانتهاء من تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممدوح زكى مخرج فيلم "الموقف" إنه يتبقى يوم واحد على الانتهاء من تصوير مشاهده، وكان من المفترض أن يشارك فى بطولتة الفنان الراحل طلعت زكريا الذى توفى قبل انتهاء مشاهده، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن ومن بطولة عايدة رياض وإيناس النجار وريكو وحسن عبد الفتاح وأيمن قنديل ومنير مكرم وريكو ومحمد شرف ونادية العراقية ومحمد رضا إخراج ممدوح زكى .

الراحل طلعت زكريا شارك فى مشاهد عديدة فى العمل لكنها ليست دور بطولة، بسبب وفاته قبل تصوير باقى مشاهده، حيث سيكون ضيف شرف العمل، وتم تغيير شكل السيناريو بسبب وفاته".

وتوفى طلعت زكريا يوم الثلاثاء الماضى 8 أكتوبر عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض، حيث أصيب عام 2007 بالتهاب فى أحد شرايين المخ، ما أدى إلى إصابته بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، إلا أن الوفاة جاءت بسبب التدخين، وتم تشييع جثمانه من الإسكندرية، وأقيم العزاء بالقاهرة بمشاركة عدد كبير من النجوم.

وينشغل حاليا ممدوح زكى فى إخراج مسلسل "ولاد إمبابة" ويشارك فى بطولته كل من الفنانة فريدة سيف النصر وسمير غانم وسعد الصغير وشمس وأحمد شيبة وريكو وأبو الليف ومصطفى أبو سريع وهانى الأسمر وعمرو رمزى ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف وبرلنتى فؤاد ومحمد فاروق، ومطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين وآخرين، من تأليف أيمن بكرى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية ويُعرض فى موسم رمضان المقبل.