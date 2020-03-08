مخرج "صندوق الدنيا" لرانيا يوسف: نهاية حكايات الفيلم مقصودة ليضع المشاهد توقعاته بنفسه

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وأضاف البهات، على هامش الندوة المقامة حاليا على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أنه صنع فيلما فى إطار الميزانية المتاحة، خاصة أن الفيلم تم تصويره فى ظروف غير مرفهة ماديا.
ومن جانبه قال الفنان أحمد كمال إن مسألة تصوير معظم مشاهده بالكامل فى منطقة وسط البلد لمدة أسبوعين كاملين، كان أمرا مدهشا بالنسبة له، لافتا إلى أنه اتهم صناع العمل بالجنون على هذه الجرأة، خاصة أن المخرج كان مصمما على تصوير مشاهد وسط البلد والمحلات مفتوحة، والجمهور فى الشارع يمارس حياته بشكل طبيعى.
الفنانة رانيا يوسف من جانبها أكدت أن الشخصية التى قدمتها ضمن أحداث الفيلم وهى الممرضة بعيادة طبيب القلب الشهير أثرت فيها بالفعل، خاصة الجانب الإنسانى فى حياتها التى تمر به.
حضر الندوة من أبطال الفيلم الفنانة رانيا يوسف والفنان أحمد كمال، والفنان عمرو القاضى منتج الفيلم، وأدار الندوة الناقد الفنى أسامة عبد الفتاح.
وحضر الندوة من خارج صناع الفيلم النجم مصطفى شعبان والفنان الكبير محمود حميدة، وعمرو عبد الجليل، وسلوى محمد على، والمخرج شريف مندور والناقد طارق الشناوى.
يذكر أن فيلم "صندوق الدنيا" يُمثل مصر فى المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الأقصر، والفيلم يشارك فى بطولته خالد الصاوى وصلاح عبد الله وفرح يوسف وآخرون، تأليف وإخراج عماد البهات.
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