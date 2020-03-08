شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليون مشاهدة × 24 ساعة.. شاكيرا تحتفل بكليبها الجديد Me Gusta (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية شاكيرا، بتخطي كليبها الجديد Me Gusta بصحبه المطرب Anuel AA، لحاجز الـ 3.2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت النجمة الكولومبية، صورة لها من الكليب، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، لتحتفل بوصول كليبها لحاجز الـ 3.2 مليون مشاهدة، لتوجه الشكر لكل جمهورها ومتابعيها.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن النجمة الكولومبية البالغة من العمر 43 عاما، بدت برشاقة وفى نصف عمرها تقريبا، وارتدت ما لا يقل من أربعة باروكات وتسريحات شعر مختلفة.

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يشار إلى أن النجمة العالمية شاكيرا، حرصت على مشاركة جمهورها، بمقطع فيديو اثناء عرضها بكرنفال دي بارانكويلا 2020، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، موجهًا الشكر للقائمين على الكرنفال، وظهرت النجمة في مقطع الفيديو الذي نشرته وهي تؤدى رقصاتها الشهيرة أمام عدد كبير من الجمهور.

واحتفلت المطربة الكولومبية منذ ايام، بوصول أغنيتها Chantaje الشهيرة، مع المطرب العالمي مالوما، لأكثر من 2.5 مليار مشاهدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها فى 2016، ونشرت مقطع فيديو من الكليب، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتحتفى بهذا الأنجاز الجديد الذى حققته فى مسيرتها الفنية، وسرعان ما استقبلت عشرات الآلاف من التعليقات.

ودشنت شاكيرا منذ أيام، تحدى جديد على مواقع السوشيال ميديا، حيث يتم تقليد رقصة تشامبيتا الافرو كولومبية، المستوحى من حفلها الفنى في عرض السوبر بول، والتى ابهرت من خلال المشجعين بأدائها المذهل المثير للإعجاب، وسرعان ما انتشر بشكل كبير.