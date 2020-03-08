شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. حماقى يغنى "الكل عرف" من ألبومه الجديد ويكشف عن موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ المطرب محمد حماقي جمهور حفله مساء أمس، التى أقيمت دخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بغنائه لمقطع من أغنية جديدة تحمل اسم "الكل عرف"، والتي ستكون ضمن أغنيات ألبومه الجديد، وتقول كلماتها: "الكل عرف إن أنا وانت بنحب بعض إلا أنا وأنت.. إن بصوا لعينيك يشوفني ويلاقوا صورتك في عيوني.. وياما جوني وسألوني هو الفرح هيكون أمتي"، كما كشف خلال الحفل عن موعد طرح البومه الجديد والمقرر نزوله في موسم الصيف المقبل.

وصعد حماقى على خشبة المسرح وردد أغنية "نفسى أبقى جنبه"، وواصل تقديم فقرته الغنائية بالعديد من أغنياته الشهيرة منها: "أجمل يوم"، "يزلزل"، "قدام الناس"، "جري إيه" و"أحلي حاجة فيكي"، "ليه بيلموني"، "من قلبي بغني"، "من البداية"، "قادرين نعلمها" و"واحدة واحدة" و"عمره ما يغيب"، بالإضافة إلى "أم الدنيا".

وأحيا حماقي مؤخرا حفلا في دبى، ضمن فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان دبي للتسوق، الذي احتضنته مدينة جميرا، وحرص على مشاركة جمهوره، بمجموعة صور منها عبر حسابه بموقع إنستجرام، وقال: "حتى نلتقي مرة أخرى، شكراً لكم جميعا"، وغنى مجموعة مميزة من أعماله، منها "ما بلاش"، و"واحدة واحدة"، و"أجمل يوم"، و"وافتكرت"، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الأخير.

وعلى سياق آخر، توجه حماقى بالشكر إلى جمهوره بعد تكريمه فى مهرجان "كذا آرت" الذى أقيم فى مدينة كازابلانكا بالمغرب، بعد حصوله على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية. حماقى نشر صورا خلال تكريمه، وعلق قائلاً: "شكراً على ثقتكم ودعمكم المستمر من حفل تكريمي في المغرب وحصولى على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية".

وكان النجم محمد حماقى قد عقد مؤتمرًا صحفيًا فى مدينة كازابلانكا المغربية، خلال مشاركته فى مهرجان كازا آرت، وكشف حماقى خلال المؤتمر الصحفى تدريبه على اللهجة المغربية من أجل تقديم أغنية بها تم الاستقرار عليها بالفعل.

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