شكرا لقرائتكم خبر عن كليب كاتى بيرى Never Worn White يحصد 17 مليون مشاهدة فى 3 أيام على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية كاتي بيري بتحقيق النجاحات سواء فى حفلاتها الفنية أو بالأعمال الغنائية التى تطلقها، وبمجرد أن طلقت كاتي بيري، البالغة من العمر (35 عاما)، كليبها الجديد " Never Worn White " حقق نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب، حيث وصلت لأكثر من 17 مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط. كليب " Never Worn White " من إخراج J.A.C.K ومن إنتاج ماجي ماكلين.

من جهة أخرى أعلنت كاتى بيرى مؤخرا أنها تنتظر مولودها الأول مع خطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم، وهو الخبر الذى أسعد كل محبيها ومعجبيها، وتداول الخبر العديد من المواقع الفنية الشهيرة أبرزها "ديلى ميل" و"جاست جيرد"، وغيرهما، بينما كان الظهور الأول لكاتى بيرى وهى تستعرض حملها كان خلال حضورها ICC Women's T20 World Cup لعام 2020 فى ملعب ملبورن للكريكت فى أستراليا اليوم السبت، وقد ظهرت كاتى بيرى بالصور التى التقطت لها وهى مرتدية فستانا متداخل الألوان، أظهر بطنها وعليها علامات الحمل، والفستان من تصميم دار أزياء " Mara Hoffman "، ووصل سعره الى 1225 جنيه إسترلينى.

وتتواجد حاليا النجمة البالغة من العمر 35 عاما فى أستراليا، وذلك لحضور عدد من الفعاليات وللمشاركة فى حفل موسيقى ضخم لجمع الأموال من أجل أزمة حرائق الغابات المدمرة.













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