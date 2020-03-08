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فيديو وصور..زينة تحتفى بتكريمها فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية..قالت إيه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معبد الأقصر، مساء الجمعة، فعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الأفريقية، وقدمت الحفل الفنانة سناء يوسف، والإعلامية منى سلمان، اللتان رحبتا بالحضور باللغتين العربية والفرنسية.

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وفى إطار فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، احتفت الفنانة زينة، بتكريمها خلال حفل الافتتاح ضمن باقة من النجوم المصريين والأفارقة، حيث نشرت مقطع فيديو لكلمتها من منصة التتويج، إضافة إلى مجموعة من الصور التى التقطت لها على المسرح وإلى جانب زملائها من النجوم، وكذا صورها مع النجوم الأفارقة ضيوف المهرجان.

 

وقالت زينة، فى كلمتها – حسب مقطع الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام" - "مساء الخير على حضراتكم.. سعيدة أوى إن أنا بتكرم من مهرجان بلدى.. أكيد أى جائزة بتفرق فى مشوار أى فنان.. بس الجائزة اللى بتبقى أغلى أو التكريم اللى بيبقى أغلى على قلب أى حد هى جائزة وتكريم بلده".

وأضافت "مبسوطة أوى وبشكر إدارة مهرجان الأقصر وبقولهم ميرسى على التكريم.. وإن شاء الله ابقى اده وعند حسن ظنكوا دايمًا.. وبشكر كل النجوم اللى موجودين.. نجوم بلدى والنجوم الأفارقة اللى موجودين.. وبقولهم أنا مبسوطة أوى إن أنا معاكوا ودى حاجة كبيرة ودا تكريم أكبرليا إن أنا وسطكوا دلوقتى".

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وكان قد شهد حفل الافتتاح، حضور، السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، والنجم العالمى جيمى جان لوى والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والمخرجة والممثلة الأفريقية ميمونة نداى عضو لجنة التحكيم والفنان مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم والفنانة زينة والفنان عمروعبد الجليل والهام شاهين والمخرج شريف مندور والمخرج السنغالى موسى توريه ورانيا يوسف وسلوى محمد على وعمرو القاضى ورانيا شاهين والمذيعة بوسى شلبى والمخرج خالد جلال، أسرة الفنان الكبير فريد شوقي، زوجته سهيرترك والفنانة رانيا فريد شوقى والمخرجة عبير فريد شوقى، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوى محمد على.

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