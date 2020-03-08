"كلاهما يستحق الصعود".. الحلفاوي يعلق على مباراة النجم والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على صعود نادي الوداد المغربي لدور الربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي: "النجم والوداد عملوا شوط تاني رهيب وممتع، كلاهما كان يستحق الصعود.. لكن التأهل كان من نصيب الوداد بمجموع المباراتين".

وأضاف: "منافسة مصرية مغربية في المربع الذهبي للوصول للنهائي.. الأهلي والوداد. الزمالك والرجاء،الوحيد الذي لم يهزم في ربع النهائي هو النادي الأهلي".

وبعد صعود الوداد يكتمل المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء، ويلتقى الفائزان في نهائي البطولة.