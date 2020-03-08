محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لبرنامج "The Voice Kids"، بموقع تويتر" لقاء مع الطفل محمد إسلام الفائز بلقب The Voice Kids الموسم الثالث. وقال محمد: "أنا كتير مبسوط بالنتيجة وبشكر الجمهور اللي صوتلي على رقم 20 وبقول لنانسي بحبك كتير لأنك دعمتيني ووصلتيني لهذه المرحلة، وبهدي نجاحي لعائلتي ولسوريا" توج المتسابق محمد إسلام من فريق الفنانة نانسي عجرم بلقب أحلى صوت للموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids، المعروض على شاشة "Mbc". وغنى محمد إسلام من سوريا من فريق الفنانة نانسي عجرم، أغنية "يا عسل" للمطرب صابر الرباعي، وعلقت الفنانة نانسي بعد أن انتهى محمد من الغناء: "لما شفت محمد صرت معجبة بشكله وأدائه، وبحب كتير اللدغة اللي عنده".

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق للمتسابق السوري بعد فوزه بلقب "The Voice Kids" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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