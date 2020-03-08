"جمبسوت" جميلة عوض وجاذبية ياسمين صبري.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال الـ 24 ساعة:

ياسمين كساب

نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير ملون.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها.

هند رضا

نشرت الإعلامية هند رضا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال من اللون الأزرق.

هبة مجدي

نشرت الفنانو هبة مجدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" من اللون الأخضر وأيس كاب.

نوال الزغبي

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نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد الأسواق التجارية.

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أخضر لامع.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

جميلة عوض

نشرت الفانة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" أسود، مفتوح من الأمام، خلال تواجدها في نيويورك.

انتصار

نشرت الفنانة انتصار صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان منفوش، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صزرة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صباح الفل".