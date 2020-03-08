بالصور| افتتاح معرض فريد شوقي بحضور أسرته في "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتحت أسرة "وحش الشاشة" الفنان فريد شوقي، معرضا يضم صورا من أعماله الفنية المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

الصور من تصوير محمد بكر، وشهد المعرض حضور الفنانة لبلبة، الفنان علاء قوقة، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة زينة، المذيعة بوسي شلبي، إلى جانب سهير ترك أرملة شوقي، وابنتيه عبير ورانيا، وحفيده فريد.

وضم المعرض صورًا من أفلام "النصاب، أبو ربيع، آخر فرصة، باب الحديد، البؤساء، منزل العائلة المسمومة، رصيف نمرة خمسة، طلاق سعاد هانم، أمير الدهاء، رابعة العدوية".

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعاليات دورته التاسعة مساء يوم الجمعة 6 مارس، بحفل افتتاح أقيم في معبد الأقصر بحضور نجوم الفن.