محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق مطرب المهرجنات عمر كمال، على رسالة أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي أشاد فيها بأغنية "بنت الجيران"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وكتب أفيخاي: " بنت الجيران، الأغنية المصرية الّتي اجتاحت المنطقة، إبداع حسن شاكوش وعمر كمال. إيه رأيكم بيها؟ وسمعتوها بحفل استاد القاهرة". ليعيد عمر كمال نشر تعليق أفيخاي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "مش عاوزينك تسمعها". Advertisements يذكر أن مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش طرحا مؤخرًا مهرجان "عود البطل"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إشادته بـ"بنت الجيران".. عمر كمال يرد على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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