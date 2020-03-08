بعد تتويجه بلقب أحلى صوت.. شاهد أبرز محطات محمد إسلام في " kidsThe voice "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بعد تصويت الجمهور توج المتسابق السوري محمد إسلام من فريق الفنانة نانسي عجرم بلقب أحلى صوت للموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids، المعروض على شاشة "Mbc".

وغنى محمد إسلام في الجولة النهائية، أغنية "يا عسل" للمطرب صابر الرباعي، وعلقت الفنانة نانسي بعد أن انتهى محمد من الغناء: "لما شفت محمد صرت معجبة بشكله وأدائه، وبحب كتير اللدغة اللي عنده"

"الخليج 365" يعرض لكم أبرز محطات محمد إسلام في البرنامج..

في الحلقة الأولى من مرحلة الصوت وبس

غنى الطفل السوري محمد إسلام موال "ريم على القاع"، ومزجه بأغنية "حب ايه" للراحلة أم كلثوم، في الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc".

وقال الطفل قبل صعوده على المسرح إنه سيعيد زمن الطرب الأصيل، وبعد غنائه حاول الفنان محمد حماقي أن يضمه لفريقه، إلا إنه قرر أن يكون مع الفنانة نانسي عجرم.

في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة ، قدم الفريق الرابع للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كل من محمد إسلام، ومحمد الأعصر، ويزن كفى، أغنية "لو نويت" للفنان جورج وسوف.

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وقررت نانسي أن تنقل محمد إسلام من سوريا، لمرحلة المواجهة الثالثة.

في مرحلة المواجهة الأخيرة

غنى المتسابق هشام اليمني أغنية "أيوه" للفنان السعودي محمد عبده، بينما غنى محمد إسلام موال "لو كان قلبي معي" ومزجه بأغنية "قدك المياس"، وقدمت هايدي جلال أغنية باللغة الإنجليزية، وغنى يوسف حسن، موال "يا حلو ناديلي" للفنان الراحل كارم محمود، وغنت رنين أغنية "في يوم وليلة" لوردة.

وقررت الفنانة نانسي عجرم أن تؤهل كل من السوري محمد إسلام، والمصري يوسف حسن لمرحلة النهائيات من البرنامج.

في الجولة الأخيرة والنهائية

تنافس محمد على اللقب مع كل من المتسابقة ياسمين أسامة من مصر من فريق الفنان محمد حماقي، والمتسابق محمد إبراهيم من فريق الفنان عاصي الحلاني.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.