بمناسبة يوم المرأة.. تكريم لبلبة وأرملة فريد شوقي وابنتيه من "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت المخرجة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على تكريم سهير ترك، أرملة الفنان فريد شوقي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وذلك عقب انتهاء ندوة مناقشة كتاب "وحش الشاشة- ملحمة السينما المصرية".

كما تم تكريم الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي، والفنانة لبلبة، والمخرجة شويكار خليفة.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعاليات دورته التاسعة مساء يوم الجمعة 6 مارس، بحفل افتتاح أقيم في معبد الأقصر بحضور نجوم الفن.