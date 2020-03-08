شقيق ياسمين عبد العزيز في رسالة جديدة: إن غداً لناظره قريب

وجهه الفنان وائل عبد العزيز رساله جديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً:" طيب اسف اني كنت مشغول..رساله لكل مؤيد ومعارض كلامكوا كله علي راسي..شكرًا والأيام هتثبت صحه كلامي..ان غدا لناظره قريب ".

يشار الى ان بداية القصة باعتراف ياسمين عبد

العزيز وأحمد العوضي بحبهما علنا، وتسبب ذلك في انفجار أزمة أسرية تدخل فيها وائل شقيق ياسمين وأدت الأزمة إلى حرب كلامية بين "العوضي" و"وائل"، فاتبادلا كلاً من الطرفين الاتهامات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال اسم "ياسمين عبد العزيز" واستنزافها مادياً

يذكر ان بدأت موجة الشكوك عندما نشر "العوضي" صورة تجمعه بــ"ياسمين" أثناء الاحتفال بعيد ميلادها،بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الشهير "محمد حلاوة"، وكان هذا أول ظهور لهما في مناسبة خاصة بعد البطولة الدرامية التي جمعتهم في مسلسل "لآخر نفس" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2019