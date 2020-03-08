عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها وهاني شاكر يغنّي لها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​عبير صبري​ فيديو من حفل عيد ميلادها بحضور زوجها المحامي أيمن البياع اضافة الى عدد من الأصدقاء، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو الفنان المصري ​هاني شاكر​ وهو يغني لها أغنية "انزل يا جميل"، ‏ومن الحضور ايضا الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​.

وعلّقت عبير على الفيديو قائلة: "امير الغناء العربي هاني شاكر واغنيه عيد ميلادي مين ادي".

الجدير ذكره ان عبير صبري تقدّم دور أم الممثلة المصرية هنادي مهنى، في مسلسل "دهب عيرة" الذي سيعرض في رمضان المقبل.

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