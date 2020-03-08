محمود العسيلي يشوّق الجمهور لكليب "جنة تكفينا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​محمود العسيلي​ عن الإعلان الدعائي لكليب اغنيته الجديدة "​جنة تكفينا​"، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق العسيلي على الفيديو قائلا: "أغنية من الأقرب إلى قلبي، يارب تعجبكوا"، الا انه لم يحدد موعد محدد لطرح الكليب.

الجدير ذكره ان محمود العسيلي انتقد مؤخرا قرار نقابة الموسيقيين في مصر بمنع فناني المهرجانات من الغناء، قائلا: "يعني إيه إن إحنا ممكن في سنة ٢٠٢٠ نمنع نوع كامل من المزيكا.. لا وإيه أكتر نوع مزيكا مسموع في الشارع المصري..".

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