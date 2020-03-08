تراند اليوم : تعرف على ما تفعله نهال عنبر في دمشق

وصلت الممثلة المصرية نهال عنبر إلى دمشق لتثبت مشاركتها الأولى في الدراما السورية بعدما قدمت في مصر ما يقارب 150 عملاً في الدراما والمسرح والسينما

وتشارك عنبر في المسلسل الشامي ” سوق الحرير ” لتؤدي دور الأم لعائلة مصرية مؤلفة من الوالدين وولدين، لتنضم إلى سلوم حداد وبسام كوسا و كاريس بشار و وفاء موصللي و صباح الجزائري ونادين تحسين بيك وأسعد فضة وفادي صبيح وآخرون

ويشار إلى أن نهال عنبر شاركت هذا العام في الدراما المصرية عبر عملين هما “فرصة ثانية” و”وصل أمانة” إضافة إلى فيلمين هما “يوم 13″ و”حفلة 9”