لجين عضاضة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت عارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بإصابتها بفيروس كورونا، موضحة أنه تم نقلها لمستشفى العزل ببيروت لتلقي العلاج وذلك بعد ظهور أعراض الفيروس عليها خلال عودتها من مدينة لندن.

وأضافت لجين: "أنا الحمد لله أفضل وبطمن كل شخص سأل عليا، تم نقلي لمستشفى رفيق الحريري عن طريق سيارة إسعاف مجهزة، وبالنسبة لبنتي فأنا بطمنكم عليها هي كويسة الحمد لله".

وكانت نتيجة الفحوصات التي أجرتها لجين عضاضة كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد خضوعها للحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري بلبنان.

وبعد الإعلان عن إصابة عارضة الأزياء بالمرض تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنى لها الجمهور الشفاء العاجل من هذا الفيروس الذي يثير المخاوف حول العالم، وتسبب بوفاة وإصابة عشرات الآلاف.

وانتشرت الشائعات حول إقامة الفنانة عددا من الحفلات والمناسبات عقب وصولها من لندن، بعد انتشار خبر خضوعها للحجر الصحي، كما قال البعض إنها قادمة من ميلانو الإيطالية التي ينتشر فيها المرض، لكن مصادر مقربة من الفنانة نفت ذلك وأوضحت أنها كانت في العاصمة الإنجليزية الأسبوع الماضي وظلت هناك ثلاثة أيام، وعادت إلى لبنان يوم السبت الماضي، ثم بدأت تشعر بعوارض فايروس كورونا يوم الإثنين، مشددة على أنها لم تذهب إلى ميلانو الإيطالية.

وبينت أن لجين منذ ذلك اليوم لم تقم أي حفلات ولا عيد ميلاد ابنتها "تالي"؛ لأنه في شهر نوفمبر ولم يزرها أحد في المنزل، سوى اثنين من جيرانها.

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ولجين عضاضة مذيعة لبنانية وعارضة أزياء سابقة، وهي أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي، الذي تزوجته عام 2012 في حفل زفاف أسطوري بلغت تكلفته نحو 10 ملايين دولار، لكن زوجها توفي بسبب إصابته بمرض السرطان.

وضجت الصحافة العربية والجمهور بحفل زفاف الجفالي، والذي كان يبلغ حينها 60 عاما وعضاضة كانت تبلغ 22 عاما.

وأقيم حفل الزفاف في مدينة البندقية الإيطالية، وارتدت لجين عقد ألماس وصلت قيمته إلى مليون و900 ألف إسترليني، أي ما يقارب الـ 2.5 مليون دولار أمريكي، وارتدت فستان زفاف فخما بتوقيع مصمم شانيل العالمي كارل لاغرفيلد وصلت قيمته إلى ما يقارب 190 ألف إسترليني، أي ما يقارب الـ 247 ألف دولار أمريكي.

كما تم نقل أقارب وعائلة لجين عضاضة من لبنان الى البندقية عبر طائرات خاصة لحضور حفل الزفاف، وكان حينها الملياردير الراحل متزوجا من عارضة الأزياء الأمريكية كريستينا استرادا، والتي كانت تبلغ 52 عاما.

وبعد إنجاب لجين ابنتها في عام 2014 من الجفالي، قررت زوجته الأمريكية طلب الطلاق، مطالبة بالحصول على نصف ما يملك، أي 5 مليارات و 198 مليون دولار أمريكي.