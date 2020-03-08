محمد إسلام رميح يحرز لقب ذا فويس كيدز.. وهذا ما قالته نانسي عجرم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحرز المتسابق الطفل محمد إسلام رميح، لقب برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" في موسمه الثالث، وهو من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وذلك بعدما نافس زميليه محمد إبراهيم، بفريق عاصي الحلاني وياسمين أسامة بفريق محمد حماقي.

واستطاع محمد إسلام رميح، إقناع الجمهور بصوته القوي من خلال الهدوء والثقة التي يتمتع بها خلال أدائه لآخر أغنية له على المسرح وهي "يا عسل" للفنان التونسي صابر الرباعي حيث أداها بقوة ساعدته في الحصول على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

ومع إحراز اللقب والحصول على درع "ذا فويس كيدز" حصل الفائز محمد إسلام رميح، على أغنية خاصة تنتجها له شركة بلاتينيوم ريكوردز، خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وتنافس على اللقب في بداية الحلقة 6 متسابقين، من فريق نانسي كل من "يوسف حسن ومحمد إسلام رميح"، أما فريق عاصي الحلاني فكان "محمد إبراهيم وآمنة"، وعن فريق محمد حماقي فكان "ياسمين أسامة ومحمد واكضيض"؛ ليتأهل من بينهم 3 وهم محمد إسلام رميح ومحمد إبراهيم وياسمين أسامة، مثّل كل منهم نجماً من لجنة التحكيم بالبرنامج.

وقالت الفنانة نانسي عجرم عن رأيها في أداء محمد إسلام رميح: "بشوف حالي فيه"، مضيفة أن الموسم الثالث من البرنامج كان مميزا، وكل المواهب التي شاركت هذا العام "أحلى صوت".

وفاجأت إدارة البرنامج الجمهور والمتسابقين في الحلقة الختامية، بإحضار المتسابق حمزة الأبيض، الفائز بلقب "ذا فويس كيدز" الموسم الفائت وكان من فريق الفنان العراقي كاظم الساهر، الذي قدم على المسرح أغنيته الجديدة "حلمي" والتي لحنها له رضوان الأسمر الذي كان ينافس على لقب "ذا فويس" فئة الكبار الموسم المنقضي من فريق سميرة سعيد.

وعن تجربته في "ذا فويس كيدز" واستفادته منها قال حمزة الأبيض: "تغيرت بالزاف وتحسن الصوت ديالي وتطور صوتي كثيرا".