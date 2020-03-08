حقيقة دخول شذى حسون مجال التمثيل

بعد غيابها عن الساحة الفنية لفترة ليست بقصيرة، عادت النجمة العراقية شذى حسون أخيراً إلى جمهورها بأغنية جديدة طرحتها بعنوان “مكتفي بك”.

وبعدما أثبتت إحساسها الصادق في التمثيل من خلال الفيديو “كليب” الخاص بالأغنية، تمّ التداول بأنباء تزعم أن حسون تنوي خوض تجربة التمثيل للمرة الأولى.

إلا أن مصدر مقرب منها نفى هذه الأقاويل أو حتى أن يكون لحسون مشروع تمثيلي جديد خلال الفترة المقبلة، رغم أنها ظهرت في “الكليب” وهي تقوم بالمشاهد التمثيلية بأداء صادق.

وأضاف المصدر أن خطوة التمثيل ليست في حسابات حسون خلال الفترة الحالية، إلا أن حسون تحضّر لمشروع فني آخر وستكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

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