مصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وزينة ورانيا يوسف نجوم افتتاح مهرجان الأقصر

حرص العديد من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، خلال دورته التاسعة، المقامة حاليا بمعبد الأقصر، تحت قيادة السيناريست سيد فؤاد، ومن أبرز النجوم الذي حضروا المهرجان النجم مصطفى شعبان والنجمة زينة والنجمة إلهام شاهين والنجم عمرو عبد الجليل، والنجم سيد رجب، والنجمة رانيا فريد شوقي والنجمة رانيا يوسف والمذيعة بوسي شلبي.

كما تم إهداء الدورة الحالية من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، لاسم الفنان الراحل فريد شوقي، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، وصعدت الفنانة رانيا فريد شوقي، وتسلمت درع التكريم من سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية السيناريست سيد فؤاد، أن الدورة الـ9 من المهرجان، سيتم خلالها تكريم مجموعة من نجوم الفن السوبر ستار منهم النجم مصطفى شعبان والفنانة زينة الفنان عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم العالميين منهم جيمي جون لوي، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونة نداي.

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