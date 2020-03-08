شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ساعة تصوير يوميا لمسلسل ياسمين صبرى "فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أسرة مسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى، المقررعرضه خلال شهر رمضان المقبل، حالة الطوارئ للانتهاء من تصوير المسلسل في وقت مبكر، ويكثف المخرج مرقس عادل عدد ساعات التصوير بشكل يومي للإنتهاء من التصوير في فترة وجيزة قبل حلول الشهر الكريم والبدء في عمل المكساج والمونتاج، وتسليم الـ 10 حلقات الأولى من المسلسل للجهة المنتجة، في النصف الأول من شهر إبريل لتسليمها للقناة التي يعرض عليها المسلسل طوال شهر رمضان.





ويتم طرح البرومو الدعائى للمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، وحتى الأن لم تستقر الجهة المنتجة على الاكتفاء بالموسيقى التصويرية فقط بالتترأوتقديم أغنية بصوت أحد المطربين، والعمل فكرة ومعالجة محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى

وتدور الأحداث حول ياسمين التي تعمل في شركة إعلانات كبيرة وتواجه العديد من المواقف والعلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتى" العام الماضى.

مسلسل "حكايتى" من بطولتها مع وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.





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