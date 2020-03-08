شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبت لأحمد زكى لالتقاط صورة.. فاختارنى معه في "أرض الخوف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الافريقية،مؤتمرا صحفيا للفنانة زينة، في إطار تكريمها بفعاليات الدورة التاسعة المقامة حاليا بمدينة الاقصر، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني، وأدارالمؤتمر الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الاعلامي للمهرجان .

وأعربت زينة، خلال المؤتمرالصحفي عن سعادتها بالتكريم من مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، مؤكدة إن هذا هو التكريم الثاني لها في مصر بعد تكريمها من قبل من مهرجان الاسكندرية منذ سنوات، مضيفة انها كانت كلما تكرم خارج مصر تتمني إن يكون التكريم من بلدها، لانه يكون له واقع خاص علي الفنان، ويعطيه دفعة وحماس قوي، موجهة الشكر للسيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني ولإدارة المهرجان وللكاتب الصحفي جمال عبد الناصر علي ادارته للمؤتمر الصحفي.

وتحدثت زينة عن بداية حلم التمثيل لديها، والتي كانت من خلال مسرحية" جزيرة القرع" في الهناجر والتي كانت أول إخراج لرامي امام، حيث عرفت وقتها انه يقدم مسرحية وقالت له " عايزة اشتغل معاك بطلة" وكانت وقتها في أولي ثانوي، وكان معهم في المسرحية خالد سرحان والمطربة امينة وبالفعل قدمت هذه التجربة المهمة والناجحة .

وفي مداخلة للسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، أكد مشاهدته لمسرحية " جزيرة القرع" في الهناجر، قائلا:" توقعت أن تكون مسرحية دون المستوي حينما علمت ان مخرجها رامي إمام، وقولت في نفسي أنه مخرج مفروض علينا لانه ابن عادل إمام، ولم يقدم شئ جيد، ولكن عندما شاهدتها وجدتها مسرحية جيدة ومكتملة العناصر وعلي مستوي جيد" وتفاجئت بموهبة رامي الاخراجية .

وتابعت زينة خلال المؤتمر الصحفي، قائلة" اكتشفت نفسي في حلم التمثيل، حينما كنت طفلة عندها 9 سنوات فقد احببت السينما، حيث كنت اذهب الي مكتبة روزاليوسف واشتري كتب خاصة بتاريخ السينما، وكانت جدتي تشجعني علي ذلك، لكن والدتي كانت ترفض تمام هذا الاتجاه لي، وبعد الثانوية العامة قدمت في معهد السينما بقسم اخراج، ولكن ماما ذهبت بدون علمي وسحب أوراقي من المعهد لرفضها التام دراستي للسينما، وقدمت في كلية تجارة انجليزي ودرست بها".

وسردت زينة، كواليس مشاركتها في فيلم" ارض الخوف" مع الفنان احمد ذكي، حيث قرأت في الصحف عن بحث أسرة الفيلم عن فتاة عمرها 14 عاما لتجسد شخصية زوجه أحمد زكي في الفيلم، ونظرا لحبها الشديد لأحمد زكي كانت تريد أن تلتقت معه صورة، ووجدت الفرصة ستكون حينما تذهب إلي مقرالشركة وستجده هناك وتلتقت معه الصور، ولم يكن في بالها فكرة التمثيل أوالمشاركة في الفيلم، وحينما ذهبت للشركة وقبل حضور أحمد ذكي عرض عليها المنتج الفني فكرة التمثيل، وكان ردها لا مانع ولكن المهم لديها هو التقاط الصورة مع أحمد زكي أولا وعندما شاهدها أحمد زكي وجدها مناسبة للشخصية، ومنها شاركت في الفيلم، ولكنه كان دائم النصح لها باكتمال دراستها قبل أن تركز في التمثيل، والطريف أنها لم تلتقت الصورة مع أحمد زكي في الواقع رغم مشاركتها له التمثيل، وأخذت الصورة في النهاية من شاشة الفيلم.

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وعن أكثرالمخرجين الذين تعاملت معهم وتأثرت بهم واستفادت منهم، قالت زينة:" الحقيقة إن أي مخرج اتعامل معه أكون حريصة دائما أن استفيد منه، خاصة أنني أري دائما المخرج هو قائد العمل، وأسمع كلام المخرج جدا لأنني تربيت فنيا علي ذلك، ومع ذلك لم اجد كثيرا فكرة المخرج الذي يؤثر في الممثل، معظم المخرجين كانوا تركيزهم في الاخراج والممثل هو من يركز في التمثيل، ولكني تعاملت مع المخرج شريف عرفه في " الجزيرة"، ووجدت لديه مدرسة مختلفة وهي انه يعلم الممثل ولكن بدون توجيه مباشر، وهذا حدث في مشهد قتلي في فيلم الجزيرة، تركني اؤديه وصورنا أكثر من مرة الي أن وصلنا للآداء الذي رضي عنه ووجده مناسب، فمدرسة شريف عرفه تجعل الممثل يعتمد علي نفسه بدون توجيه، وهذه مدرسة مهمة وتعلمت منها وهي خاصة بمخرجين كبار، وأيضا المخرج محمد أمين، من أهم المخرجين الذين تعاملت معهم وتعلمت منه كثيرا علي المستوي المهني والانساني، وكان له دور مهم جدا بالنسبة لي انسانيا وعمليا، واستفدت منه جدا فهو موهوب في الاخراج والكتابة، وقدمت معه فيلمين " بنتين من مصر" و" التاريخ السري لكوثر" الذي انثظر عرضه .

وقالت عن فيلم " التاريخ السري لكوثر":" اقدم فيه شخصية مختلفة جدا، فهو فيلم به مشاعر واحاسيس عالية عن الحياة الانسانية والبيوت في الفترة الزمنية التي حكم فيها الاخوان مصر"، ويكشف الكثير من الحقائق في تلك الفترة وأشياء كثيرة للناس في تلك الفترة.

وعن فيلم " بنتين من مصر" قالت: " تعبني نفسيا وشعرت بمنتهي القهر للبنت المصرية، والظلم وأثرفيا نفسيا جدا، وكان لدي خوف أني من الممكن أكون مثل" حنان " وهي الشخصة في الفيلم واحيانا قراراتي تكون خاطئة بسبب الشخصية وخوفي من مصير حنان".

وقالت الفنانة سلوى محمد علي في مداخله لها خلال ندوة الفنانة زينة، أن فيلم "بنتين من مصر" والذي جمعهما كانت تجربة صعبة عشنا فيها جميعاً، بسبب كل الاحاسيس الموجودة، ولكن تجربتي مع زينه كانت جميله وبعد المشهد الاول الذي جمعهما، هاتفتها لتخبرها بأنها جميله جداً، فهي لا تمثل ولكن تقدم احاسيسها، وكانت تركز في التفاصيل ولا تخاف من ان تعيد تقديم المشهد أكثر من مرة حتي تصل لنتيجة ترضي عنها، وتابعت: "تعلمت من زينه هذه النقطة انها تعتذر، وتعيد المشهد لتقدمه بشكل أفضل، وفي أحد مشاهد تصوير مسلسل " لأعلى سعر" كان أولادها يمروا بوعكة صحية شديدة، ولكنها رغم ذلك جاءت التصوير وأبدعت في أدائها على الرغم من متابعتها بالهاتف مع الدكتور والممرضة لتباشر حالة أولادها ولم يكن أحد في اللوكيشن يشعر بها، فهي في كل مره تقدم دورها بشكل رائع.

وقالت زينه ان المخرج يوسف شاهين قال لها إنها تشبه صوفيا لورين لأن عظام وجهها تشبهها، وكان من المفروض أن تشارك في أحد افلامه إلا ولكن لم يحدث لظروف معينة .

وقالت حينما عرضت عليها البطولة المطلقه كان شرطها الأول أن تكون الفكرة من عندها، ولم تقلق من ذلك لانه وقتها لم يكن لديها تاريخ فني كبير يجعلها تخاف تخسره ولكن تصادف إنها نجحت في البطولة المطلقة لها وكان ذلك في مسلسل " ليالي" لذا أصبحت حريصه في اختياراتها المقبلة لانه أصبح لديها ما تخاف عليه بعد نجاح المسلسل وأكدت في احد المداخلات الصحفية بأنها لا تخشى تقديم دورعرض على إحدى الزميلات ولكنه أعجبها، ولكنها ترفض التمثيل أمام أحد لا تحبه.