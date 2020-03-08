شكرا لقرائتكم خبر عن نفس الجاكيت.. محمد رمضان يستعرض ملابسه التى ارتدتها مريم أوزرلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان محمد رمضان، صورة قديمة له التقطها العام الماضي، أثناء ارتداءه جاكت أسود اللون مرصع بأجنحه باللون الذهبي، وقارنها مع نفس التصميم الذى ارتدته الفنانة التركية ذات الأصول الألمانية مريم أوزرلى منذ أيام في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشر رمضان صورته مقارنة مع أوزرلي التي ارتدت نفس الجاكت، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام منذ قليل، ويقوم بعمل مشاركة بحساب الفنانة التركية عبر انستجرام، بدون تعليق ليترك التعليقات لجمهوره.

كانت أوزرلي التي شاركت في المسلسل التركي حريم السلطان، حرصت على نشر صورها بنفس الجاكت منذ أيام عبر حسابها بانستجرام، اثناء تواجدها في شوارع لوس أنجلوس الأمريكي لتصوير احدى مشاهدها المقبلة.

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وطرح رمضان، أغنيته الجديدة "أنت جدع" منذ ايام، وسرعان ما نجحت في حصد عدد مشاهدات كبير، ليحتل المركز الثاني في تريند منصات السوشيال ميديا واليوتيوب خلفًا لأغنية "عود البطل" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال التي طرحت أمس.

وظهر رمضان، داخل أحد المطاعم في منطقة إمبابة، والتي تعد الزيارة الثانية له خلال أيام، ونشر مقطع فيديو له من زيارته وهو يأكل الملوخية والحواوشي وسط عدد كبير من جمهوره.

من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونًا.