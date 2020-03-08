شكرا لقرائتكم خبر عن "وجه القمر" دينا فؤاد تشعل السوشيال ميديا برسائل حب لأسرة "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات يفوح منها عبق الحب والامتنان والتقدير لفريق العمل الخاص بمسلسل "الأخ الكبير" عبرت "وجه القمر " الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بنجاح المسلسل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" ولم تكتف بذلك وحسب بل استطاعت أيضاً ان تشعل مواقع التواصل الاجتماعى برسائل الحب التى بعثت بها حول المسلسل حيث بدأت كلامها بقولها "أخيرآً عرفنا مين اللي قتل صفية" واستكملت قائلة : "مسلسل الأخ الكبير من الأعمال اللي فعلاً قريبة من قلبي ودور عبير بالنسبالي كان دور مختلف وحبيته بجد"

واثنت وجه القمر دينا فؤاد على كل من كان لهم الفضل فى نجاح هذا المسلسل ووجهت لهم العديد من رسائل الحب فى مقدمتهم المنتج تامر مرسي وحسام شوقي والمنتج الفني محمود کمال المؤلف الكبير احمد عبد الفتاح والمخرج الكبير إسماعيل فاروق ومدير التصوير محمد عزمي ومدير الإنتاج محمد سمير وأحمد عباس .. حيث وجهت لهم جميها تحية خاصة بقولها " شكراً على مجهودكم الجبار وعلى اهتمامکم بكل صغيرة وكبيرة .. اما على الجانب الفنى فقد وجهت تحية نابعة من القلب لأسرة التمثيل فى المسلسل للفنان المبدع محمد رجب راندا البحيري وجني محمد ومحمد عز وعزوز عادل ومحمود حجازي، محسن منصور، إيهاب فهمي، احمد حلاوۃ، محسن منصور، احمد إمام .. واختتمت كلامها "وطبعاً تشرفنا بوجود الفنان الكبير نقيبنا وحبيبنا دكتور أشرف ذكي.

ولفتت وجه القمر دينا فؤاد الانتباه الى مسألة فى غاية الاهمية وهى أنه بدون حالة الحب التى كانت سائده بين الجميع ما كان المسلسل حقق كل هذا النجاح حيث قالت " شكرا لكل اللي شارك بمنتهى الحب والإخلاص في العمل ده عشان يحقق النجاح الكبير ده ويطلع تریند طول فترة عرضه وجمهوري المحترم اللي دایمآً بسعی عشان اقدم له أعمال تلیق بيه، شكرا ليكم وعلى دعمكم وحبكم لیا حقيقي انتوا مش بس جمهور انتوا أهل وسند"

وعن الجديد فى المرحلة المقبلة فى مشوارها الفنى قالت "وجه القمر" دينا فؤاد انتظروا مفاجأت من العيار الثقيل حيث استعد للمشاركة فى عمل فنى كبير وسيتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة ان شاء الله.

Advertisements