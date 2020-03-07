لجين عضاضة تشعل تريندات السعودية بسبب كورونا

أشعلت لجين عضاضة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، بسبب اصابتها بفيروس كورونا.

وأفادت تقارير صحفية، بأن المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت التقارير إن لجين عضاضة الزوجة السابقة لرجل الأعمال الراحل وليد الجفالي أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة

اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها بشكل يثير الخوف.

ووفق وسائل إعلام محلية، أجرت لجين عضاضة فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة

اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا.

وتبين من الفحوصات إصابة لجين عضاضة بفيروس كورونا الجديد، إذ كانت تشعر بالإعياء الشديد ودرجة حرارتها مرتفعة، لذا تم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي من أجل الخضوع للحجر الصحي.

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ولكن بعد انتشار خبر خضوع لجين عضاضة للحجر الصحي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وانتشرت الشائعات حول إقامتها عدد من الحفلات والمناسبات عقب وصولها من لندن.

وفي تسجيل صوتي من داخل

الحجر الصحي، نشرته وسائل إعلام محلية، قالت لجين عضاضة، إنها لم تكن في مدينة ميلانو كما قيل، بل كانت في لندن الأسبوع الماضي وظلّت هناك ثلاثة أيام، وعادت إلى لبنان يوم السبت الماضي، وبدأت تشعر بعوارض فايروس كورونا يوم الإثنين.

وأوضحت لجين عضاضة في التسجيل الصوتي، أنها منذ ذلك اليوم لم تقم أي حفلات ولا عيد ميلاد ابنتها تالي، لأنه في شهر نوفمبر ولم يزرها أحد في المنزل، سوى اثنين من جيرانها.

ولجين عضاضة هي مذيعة لبنانية وعارضة أزياء سابقة، وهي أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي، الذي تزوجته في عام 2012 في حفل زفاف أسطوري بلغت تكلفته نحو 10 ملايين دولار، لكن زوجها توفي بسبب إصابته بمرض السرطان.