بعد خضوعها لجراحة .. ياسمين الخطيب تطمئن جمهورها

نشرت الفنانة ياسمين الخطيب صورة لها عقب خضوعها لإجراء عملية جراحية بقدمها اليسرى، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وطمأنت ياسمين صورة جمهورها، كما توجهت لهم بالشكر، قائلة: أنا مدينة بالحب لكل الأصدقاء الذين سألوا عني أثناء غيابي

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.. الحمد لله أنا الآن بخير .. أجريت من يومين عملية جراحية بقدمي اليسرى، أخبروني أنها عملية بسيطة، وقد كانت .. لكن ما عانيته من آلام بعد إنسحاب تأثير البنج، يتضائل أمامه كل هم ربما أراد الرحمن أن يُذكرني بجميل نعمه، المُتجلّية في جزع الأحبة، وشهامة الجدعان من الأصدقاء وهم كثر.

ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة ياسمين الخطيب في بطولة فيلم 2 طلعت حرب، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرص، وهو من تأليف هانزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وبطولة كل من حسين فهمي، سمير صبري، أحمد وفيق، محمود قابيل، علي صبحي، دلال عبدالعزيز، أحمد مجدي، شيري عادل، عبير صبري، منة فضالي.