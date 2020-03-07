نشرت الفنانة ياسمين الخطيب صورة لها عقب خضوعها لإجراء عملية جراحية بقدمها اليسرى، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وطمأنت ياسمين صورة جمهورها، كما توجهت لهم بالشكر، قائلة: أنا مدينة بالحب لكل الأصدقاء الذين سألوا عني أثناء غيابي
ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة ياسمين الخطيب في بطولة فيلم 2 طلعت حرب، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرص، وهو من تأليف هانزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وبطولة كل من حسين فهمي، سمير صبري، أحمد وفيق، محمود قابيل، علي صبحي، دلال عبدالعزيز، أحمد مجدي، شيري عادل، عبير صبري، منة فضالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعها لجراحة .. ياسمين الخطيب تطمئن جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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