شريف مدكور ودعاء فاروق في "عالم المرأة" بساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر، بساقية الصاوي الزمالك، عالم المرأة في يوم واحد، وذلك يوم السبت الموافق 14 من شهر مارس الجاري.

ويبدأ عالم المرأة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بسعر

تذكرة 57 جنيهًا.

يذكر أن عالم المرأة في يوم واحد، ينقسم إلى جزئيين، جزء خاص للزومبا والبيلي دانس والبوليوود دانس، وهو مخصص

للسيدات فقط، والجزء الآخر لجميع الحضور، بالإضافة بعض اللقاءت مع خبراء فى الصحة والجمال والموضة، ومنهم: خبيرة الأزياء ندا زنانيرى، الدكتورة سمر حمدون، والكاتبة سارة الذهبي، الفنانة ريم أحمد، مدربة الزومبا ماريونتا، الإعلامي شريف مدكور، راقصة الرقص الشرقي للمحجبات عائشة بابكر، الإعلامية دعاء فاروق.

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