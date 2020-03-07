خاص الفن-فوز محمد اسلام رميح من فريق نانسي عجرم بلقب "ذا فويس كيدز"

ميرنا وليد - بيروت - فاز المشترك السوري ​محمد اسلام رميح​ من فريق الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بلقب برنامج ​ذا فويس كيدز​ بعد تنافس المشتركين الستة على اللقب في المرحلة النهائية وحصد محمد اعلى نسبة من التصويت. واعلن مقدما البرنامج انابيلا هلال وياسر السقاف النتيجة خاتمين الموسم الخامس من البرنانج.

وخصص المشترك محمد اسلام رميح الفائز باللقب ذا فويس كيدز، تصريحا خاصا لموقع الفن بعد اعلان النتيجة على المسرح معبرا عن فرحته بالفوز رغم المنافسة القوية في البرنامج.

وسبق ان وصل المشترك الى النهائيات بعدما اختارته نانسي للتاهل الى للمرحلة الاخيرة والمنافسة على اللقب الى جانب المشتركين ياسمين اسامة ومحمد ابراهيم.. باعتباره يمتلك موهبة استثنائية وصوت قوي يمكنه من المنافسة بقوة.

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