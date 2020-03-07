فيفي عبده برسالة لكارهيها ومايا دياب ولطيفة تعلقان-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الراقصة والممثلة المصرية ​فيفي عبده​ رسالة لكارهيها، اذ انها نشرت صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "انا لا أصلح للمعاناة انا جايه على الدنيا أتدلع، الناس اللي بتكرهني جبتني ارض ارض ابعدوا عني بقى اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا".

بدورها علّقت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ على الصورة قائلة: "اتدللعي يا كيداهم"، كما علّقت الفنانة التونسية ​لطيفة​ بالقول: "أيوة بقي ماشاء الله خمسة وخميسة قمر، طبعا تدلعي ودى أقل حاجة اسكوزمي".

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