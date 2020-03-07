سيرين عبد النور للجمهور بـ "خبر بطيّر العقل"

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ على خبر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده اقتراب نيزك من كوكب الأرض في 29 ابريل، اذ يبدو آمنا الا انه من الممكن ان يحدث خطأ في مساره.

وكتبت سيرين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يا جماعة عندي الكن خبر بطير العقل !! ب 29 ابريل 2020 في نيزك نازل على الارض !!!! ورغم أنه قد يبدو آمناً، إلا أن هناك احتمال حدوث خطأ ما في مساره. اديش حلو هالخبر ومطمئن !!!! ناقصنا نيزك بعد ".

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