تراند اليوم : كل ماتكبر تحلو .. هبه مجدي تخطف الأنظار من باريس

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت هبة مجدي بإطلالة ساحرة بإرتدائها جاكت باللون الاخضر مع قبعة مشجرة على شعرها الناعم خلال زيارتها لمدينة باريس.

وخطفت هبة مجدي الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية مسلسل “نصيبى وقسمتك 3” حكاية براد شاى ويشاركها البطولة هانى عادى وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة