تراند اليوم : جمهور الأخ الكبير لمحمد رجب : وحشتنا ياحربي

نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات “انستجرام”.

و ظهر رجب بلوك خطف به انظار متابعيه حيث ارتدى بنطلون جينز مقطعا و قميصا و نظارة و نالت الصورة اعجابا كبيرا من متابعى محمد رجب و جاءت ابرز التعليقات :

ايه البنطلون ده يا حربى , وحشتنا يا حربى , فى نجاح دايما يا محترم.

Advertisements

ومن ناحية اخرى نشر الفنان محمد رجب، مقطع فيديو أثناء قيامه بوصلة رقص عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رجب وهو يرقص داخل أحد المطاعم مع صناع فيلم الأخ الكبير احتفالًا بانتهاء عرضه على شاشات التليفزيون وتحقيق نجاح باهر خلال أيام عرضه.

وشارك الفنان محمد رجب في بطولة مسلسل “الأخ الكبير” مع الفنان أشرف زكي، آيتن عامر ، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، ايهاب فهمي محمد نجاتي، راند البحيري، عبير صبري من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف احمد عبد الفتاح.