هذا ما قالته ورد الخال عشية اليوم العالمي للمرأة

في اليوم العالمي للمرأة وهو احتفال عالمي يحدث في الثامن من شهر آذار/مارس من كل عام، وجهت الممثلة ورد الخال رسالة في هذه المناسبة.

وقالت عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام:

كإمرأة دائماً أتطلع لأن أكون

مثيرة للاهتمام من ان أكون مثيرة للجدل

مثيرة للإعجاب من ان أكون مثيرة للنظر

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مثيرة للضحك من ان أكون مثيرة للشفقة

مثيرة للدهشة من ان أكون مثيرة للمفاجأة

ومثيرة للعواطف من ان أكون مثيرة للانفعال

من جهة أخرى، تواصل ورد الخال تصوير مسلسل “عشيق أمي” الذي تلعب بطولته الى جانب الممثل السوري خالد القيش انتاج شركة مروى غروب.

المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، ويجمع الى جانب “الخال” و”القيش” نخبة من الممثلين وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك.

تلعب ورد دور رومانسي هادئ، امرأة تريد التوفيق بين عائلتها وقلبها خاصة بعد قصة الحب التي اقتحمت حياتها، بالتزامن مع معاناة معينة تعيشها سيكتشفها المُشاهد تباعاً خلال أحداث المسلسل الذي سيعرض في رمضان 2020 عبر شاشة الجديد.