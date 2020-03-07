الثنائية الأكثر شعبية بين الجمهور.. غيديز وناري أم سانجار وناري؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع مسلسل ابنة السفير أن يحقق جماهيرية كبيرة داخل الوطن العربي منذ عرض أولى حلقاته وصولا إلى الحلقة الحادية عشرة منه والتي عرضت يوم الإثنين الماضي، ولكن اللافت في الأمر هو ما يحدث لهذا المسلسل من حديث عن ثنائية "غيديز" و"ناري" و"سانجار" و"ناري".

وبذلك يكاد يكون المسلسل التركي الأول الذي يكسر القاعدة ويكون الجمهور فيه منقسما حول مع من يريد أن تكون "ناري"، فهي حبيبة "سانجار" القديمة وفي الوقت ذاته تشكل ثنائية صداقة جميلة مع "غيديز" ويطمح بعض جمهور المسلسل أن ترتقي إلى الحب، فعادة ما يكون المتابعون منحازين باتجاه عودة الحبيبين لبعضهما البعض خصوصا أن الطرف الثالث غالبا ما يكون شريرا، إلا أن هذا المسلسل استطاع كسر الانحياز فظهر الطرف الثالث هنا بصداقة وتفهم جعلته يكون شريكا مهما في المسلسل.

وما يؤكد ذلك أن الإحصائيات التي ترد حول أكثر الثنائيات حديثا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، تبين أن ثنائية "غيديز" و"ناري" تحتل المرتبة الرابعة بينما تحتل ثنائية "سانجار" و"ناري" المرتبة الخامسة وهو ما يعطي مؤشرا على أفضلية الطرف الثالث "غيديز" في المسلسل.

وبالعودة إلى أحداث المسلسل التي تحظى بفضول المشاهدين الحلقة تلو الحلقة، فقد جاءت الحلقة الثانية عشرة بأحداث غير متوقعة كان أهمها لقاء شقيقة "سانجار" بـ "أكين" الذي لم يتوقع أحد دخول هذا التطور المهم في الأحداث مما يعني الدخول في صراع جديد بين "سانجار" و"أكين".

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ويبدو أن الإعلانات الترويجية التي قامت الشركة المنتجة للمسلسل ببثها خلال اليومين الماضيين استطاعت أن تثير فضول الجمهور أكثر خصوصا وأنها كشفت عن وقوع "زهراء" بحب "أكين" واستغلاله لها ضد شقيقها "سانجار" بالإضافة إلى قيام "موغي" بطعن "أكين"، وظهور "سانجار" وقد عرف نوعا ما الحقيقة التي كان يساروه الشك تجاهها، وهو ما يوجه بالأحداث نحو مسار آخر.

وكانت بعض الصفحات المهتمة بالمسلسل قد تناقلت خبرا يفيد بقيام موقع Digital Cruch بتصنيف مسلسل "ابنة السفير" في المركز الأول كأكثر مسلسل ينصح بمشاهدته عام 2020.

كما أشارت صفحات أخرى إلى أن أنجين أكيوريك والذي يلعب دور "سانجار" يكون من بين المراكز الثلاث الأولى أسبوعيا ضمن قائمة الأكثر حديثا.