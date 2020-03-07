من فريق حماقي.. ياسمين أسامة تفوز بتصويت الجمهور في "The voice kids" وتخوض الجولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فازت المتسابقة المصرية ياسمين أسامة، من فريق الفنان محمد حماقي، في العرض النهائي المباشر من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc"، بعد تصويت الجمهور لها، في المنافسة بينها وبين محمد واكضيض من المغرب.

وبذلك تخوض ياسمين الجولة النهائية والأخيرة في فريق حماقي مع باقي المتسابقين.

غنت المتسابقة المصرية ياسمين أسامة خلال الحلقة، أغنية "أنا في انتظارك"، لأم كلثوم، وعلق حماقي عاى أدائها: "عظمة على عظمة، أنا شايف فيكي مستقبل مصر في الغناء، امتداد طبيعي لكل عظماء مصر، غناكي فيه كل حاجة، وضحكتك حلوة، وفيه تقل وحنية وإحساس، وأنا عندي بنت وبتمنى إنها تطلع زيك".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.