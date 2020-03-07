بالصور| وسط نجومه.. جمهور "الأقصر السينمائي" يشاهد "صندوق الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: استقبلت قاعة المؤتمرات في محافظة الأقصر "صندوق الدنيا"، فيلم افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور صنّاعه. وعقب انتهاء العرض أقيم جلسة أسئلة، ناقش فيها الجمهور الفيلم مع صناعه، ودار النقاش الناقد أسامة عبدالفتاح. شهد العرض حضور المخرج عماد البهات، الفنانة رانيا يوسف والفنان عمرو القاضي، والفنان أحمد كمال. "صندوق الدنيا" ينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

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