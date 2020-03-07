في الحلقة الأخيرة من "The voice kids".. محمد حماقي يشيد بأداء متسابقة "إنتي مستقبل مصر وأتمنى بنتي ت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في العرض النهائي المباشر من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc"، غنى المتسابق محمد واكضيض من المغرب من فريق الفنان محمد حماقي، أغنية "كامل الأوصاف" للفنان عبدالحليم حافظ.

وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وعلق حماقي: "أنا مش متفاجئ من أدائك وصوتك، أنا فخور بيك".

كما غنت المتسابقة المصرية ياسمين أسامة خلال الحلقة، أغنية "أنا في انتظارك"، لأم كلثوم، وعلق حماقي: "عظمة على عظمة، أنا شايف فيكي مستقبل مصر في الغناء، امتداد طبيعي لكل عظماء مصر، غناكي فيه كل حاجة، وضحكتك حلوة، وفيه تقل وحنية وإحساس، وأنا عندي بنت وبتمنى إنها تطلع زيك".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.