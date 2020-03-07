أرملة فريد شوقي: "محدش عمله هو اللي صنع نفسه بنفسه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حضرت سهير ترك، أرملة الفنان قريد شوقي، حفل توقيع كتاب "وحش الشاشة- ملحمة السينما المصرية"، الذي أصدره مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ضمن فعاليات الاحتفاء بمئوية "ملك الترسو".

وقالت سهير في الندوة التي أقيمت بمكتبة مصر العامة في الأقصر "مش عارفة اتكلم عن فريد الإنسان ولا الفنان، عشت مع الاتنين عرفت ان الفن شيء محترم وجميل يهذب النفس، الفنان بيبقى عنده رقي وأجمل حاجة ممكن يعملها الإنسان، كان بعض الوقت يديني السيناريوهات أقراها واقوله رأيي، ولما يكتب سيناريو ممكن يعمل قعدة وكل واحد يقول رأيه".

وأضافت "كان بيحب الصنعة من أولها لاَخرها، كان يحترم كل من سبقوه فيتحدث عن محمود المليجي قائلا الأستاذ، وكذلك زكي رستم، كمان كان يحتوي الممثل الموهوب".

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وتابعت سهير "فريد شوقي أول ممثل في مصر جراند بريمير، زكي رستم بعظمته كممثل مكنش نجم، مشفتش زي حبه لعمله"، وحكت أن أحد أعضاء مجلس الشعب هاجم الفن والتمثيل، وغضب وقتها فريد، وقال له "نحن سفراء التمثيل، والفن مهم جدا في الحياة"، واعتذر له الرجل.

شددت سهير على أن أحدًا لم يصنع فريد شوقي، موضحة "محدش عمل فريد شوقي هو اللي عمل نفسه بنفسه، كان لديه من الذكاء اللي يصنع منه شخصيته، جرب نفسه بالدراما في عثمان الجبار في تركيا، ومن هنا فكر في الدراما بأعماله في مصر بعدما قدم الشر والأكشن، فكل سكة كان بيبتديها محدش بيعملهاله".

جدير بالذكر أن الكتاب تأليف أمل الجمل، وحضر الندوة الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجة عبير شوقي ونجلها فريد، المنتج محمد العدل، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان محمود حميدة، الفنانة لبلبة.