أرملة ملياردير وابنتيها بخير.. 10 معلومات عن لجين عضاضة بعد إصابتها بالكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حالة من الصدمة والجدل، تسببت فيها عدد من المواقع الإخبارية اللبنانية والعربية بعد الإعلان عن إصابة المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة، بفيروس كورونا المستجد.

لجين عضاضة، عادت من بريطانيا منذ أيام، وشعرت بارتفاع درجة حرارتها، فأجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، ليتبين من الفحوصات الطبية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم نقلها لجين لمستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات العزل والعلاج.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن لجين عضاضة:

- نشرت لوجين عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعبر خاصية الاستوري، فيديو تتحدث به عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالكورونا، وقالت إنها تشعر بألم في جسدها ورأسها فقط وأنها ستظل معزولة بالمستشفى حتى تخضع لفحوصات مرة آخرى، مشيرة إلى أن أطفالها بخير.

- تزوجت لجين عضاضة في حفل زفاف أسطوري من الملياردير السعودي الراحل وليد الجفالي، في عام 2012.

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- عند زواجها، كان الجفالي يبلغ من العمر 60 عامًا، وكانت لجين عضاضة، في الـ 25 من عمرها، وأقيم الحفل في مدينة البندقية الإيطالية.

- وفقا للمواقع اللبنانية في 2012، فأن لجين ارتدت في حفل الزفاف عقد ألماس قيمته 2.5 مليون دولار أمريكي، وفستان زفاف بقيمة 247 ألف دولار أمريكي، وبلغت تكلفة الحفل نفسه ما يقرب من ١٥ مليون دولار، وهو رقم أسطوري يجعل حفل الزفاف واحد من أغلى حفلات الزفاف في الوطن العربي.

- وأقيم حفل الزفاف في قاعة فخمة كلّفت 400 ألف دولار، وأحيا الحفل المطرب العالمي إيكون الذي تقاضى 100 ألف دولار، ومن ثم عاد جميع المدعوين إلى بيروت بطائرة خاصة.

- رغم حفل الزفاف الأسطوري، لم تصمد زيجة لجين مع الجفالي سوى عامين، فانفصل الثنائي في عام 2014، بعد أن رزقت منه بطفلتين.

- توفي طليقها وليد الجفالي في عام 2016 بسبب مضاعفات سرطان الرئتين.

- نالت لجين شهرتها بالعمل في الإعلام كمذيعة بقناة mtv، كما عملت في بدايتها كعارضة أزياء.