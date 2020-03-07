صور وفيديو| جامعة جنوب الوادي تكرم إلهام شاهين.. والفنانة تدعو الطلاب لحضور "الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كرمت الفنانة إلهام شاهين، اليوم، من جامعة جنوب الوادي بقنا، ضمن فعاليات افتتاح الملتقى الفني لشباب الجامعات في دورته الـ18.

,نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا لها أثناء التكريم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تكريم من جامعة جنوب الوادى بقنا، فى الملتقى الفنى لشباب الجامعات برعاية وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار".

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ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة للفنانة إلهام شاهين وهي تتسلم التكريم، ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقالت إلهام شاهين: "المواهب الموجودة والقدرات، عشان تخلوا بكرة أجمل بالنسبة لنا، بقولكوا من كل قلبي بحبكوا وبتمنالكوا كل الخير، أشكركم جدا، كل التحية والتقدير والحب ليكوا، بس أنا عايزة أدعكوا تيجوا تتفرجوا على الأفلام، مهرجان الأقصر خلال أسبوع بيعرض 95 فيلم، العروض مجانية، فرصة تشوفوا أفلام من بلاد عديدة وثقافات مختلفة، وتشاركونا في الحوارات والندوات".

وحضرت الفنانة إلهام شاهين، أمس، افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بمعبد الأقصر، وشارك في المهرجان كل من الفنان محمود حميدة، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، رانيا فريد شوقي، زينة.