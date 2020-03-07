بالعكاز.. أول صورة لياسمين الخطيب بعد إجرائها عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة لها تعلن بها تعافيها من عملية جراحية.

وكتبت ياسمين: "أنا مدينة بالحب لكل الأصدقاء الذين سألوا عني أثناء غيابي، الحمد لله أنا الآن بخير".

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وأضافت: "أجريت من يومين عملية جراحية بقدمي اليسرى، أخبروني أنها "عملية بسيطة"، وقد كانت.. لكن ما عانيته من آلام بعد انسحاب تأثير البنج، يتضائل أمامه كل هم، ربما أراد الرحمن أن يُذكرني بجميل نعمه، المُتجلّية في جزع الأحبة، وموقف الجدعان من الأصدقاء -وهم كثر".

وظهرت ياسمين في الصورة وجوارها عكاز طبي.

وتشارك ياسمين كممثلة لأول مرة في فيلم "2 طلعت حرب" بطولة أحمد وفيق، سمير صبري، علي صبحي دلال عبدالعزيز، أحمد مجدي، شيري عادل، عبير صبري، ومن تأليف هانزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي.